Do katastrofy doszło w czwartek wieczorem (28 sierpnia) podczas przygotowań do Air Show Radom 2025.

Zginął pilot F-16, major Maciej „Slab” Krakowian − doświadczony lotnik, ojciec dwójki dzieci.

To pierwsza katastrofa polskiego F-16 w historii Sił Powietrznych.

Osoby postronne nie ucierpiały.

Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa.

W piątek (29 sierpnia) zapowiedziano konferencję w tej sprawie.

Rejsy PLL LOT do i z Radomia przeniesiono na Lotnisko Chopina w Warszawie.

Tragiczny wieczór w Radomiu

W czwartek (28 sierpnia) około godziny 19:30 na lotnisku w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16 z zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland. Trwały wówczas przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025. Maszyna runęła na pas startowy, a pilot − major Maciej „Slab” Krakowian − zginął na miejscu.

− Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych, katastrofa samolotu F-16. Pilot nie przeżył − powiedział minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. − To pierwsza katastrofa polskiego samolotu F-16. Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny − dodał.

Na miejsce tragedii natychmiast przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

− W związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu, do której doszło w godzinach wieczornych podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Więcej informacji przekażemy w godzinach popołudniowych na konferencji zorganizowanej w Radomiu − czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, opublikowanym na serwisie „X”.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że „osoby postronne nie zostały poszkodowane”.

It is with deep sorrow that we share the tragic news that Major Maciej “SLAB” Krakowian, pilot of the F-16 Tiger Demo Team, lost his life this afternoon during rehearsal for the Radom Airshow.🕊️ Blue skies and eternal tailwinds, SLAB. You will never be forgotten. 🐅🇵🇱 pic.twitter.com/xnQ9pmWp5y— European Airshows (@EuroAirshow) August 28, 2025

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Ofiara katastrofy to jeden z najbardziej doświadczonych polskich pilotów myśliwców F-16.

Major pilot Maciej Krakowian latał w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miał na swoim koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 na F-16. Był liderem F-16 Tiger Demo Team Poland, instruktorem i charyzmatycznym showmanem lotniczym.

Jego styl pilotażu określano mianem „3D” − dynamiczny, agresywny, pełen ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni.

W lipcu 2025 roku, podczas prestiżowego Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii, Krakowian zdobył nagrodę „As the Crow Flies Trophy”. Publiczność uznała jego solową prezentację na F-16 za najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.

Major „Slab” Krakowian osierocił dwoje dzieci.

Pierwsze nagrania i komentarze

W sieci szybko pojawiły się filmy przedstawiające moment tragedii. Widać na nich, jak F-16 z ogromną prędkością uderza o pas startowy lotniska w Radomiu.

− Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane − podało Dowództwo Generalne RSZ.

KOMUNIKAT PRASOWYDowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby… pic.twitter.com/n6kxeHR8XN— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 28, 2025

LOT odwołuje loty, kondolencje płyną z całej Polski

Planowane na piątek (29 sierpnia) rejsy PLL LOT do i z Radomia zostały przeniesione na Lotnisko Chopina w Warszawie.

− Rejsy PLL LOT do Radomia i z Radomia zostaną wykonane z Lotniska Chopina w Warszawie. W kontakcie z pasażerami jest nasze call center − wszystkim pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji − przekazał rzecznik LOT Krzysztof Moczulski.

Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i szefowie MON oraz BBN złożyli kondolencje. − W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia − napisał Donald Tusk.

Poprzednie katastrofy podczas pokazów lotniczych w Radomiu

1 września 2007 roku podczas jubileuszowej edycji „Radom Air Show” również doszło do tragedii. W wyniku zderzenia dwóch samolotów Zlin z grupy akrobacyjnej AZL Żelazny zginęli podpułkownik rezerwy Lech Marchelewski (60 l.) i pilot Piotr Banachowicz (25 l.).

Do kolizji doszło w trakcie wykonywania skomplikowanej figury „rozety”. Samoloty zostały niemal doszczętnie zniszczone, a piloci zginęli na miejscu. Ówczesny prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak odwołał wszystkie imprezy i ogłosił trzydniową żałobę.

30 sierpnia 2009 roku podczas pokazów w Radomiu rozbił się białoruski Su-27UBM-1. Maszyna spadła w pobliżu Małęczyna, zaledwie 100 metrów od zabudowań. Zginęli dwaj piloci – płk Alaksandr Marficki i płk Alaksandr Żuraulewicz.

Według świadków, lotnicy świadomie odprowadzili maszynę od publiczności i domów, aby uniknąć ofiar na ziemi. Próbowali posadzić samolot, ale spóźnili się z katapultowaniem. Raport polsko-białoruskiej komisji badającej katastrofę został utajniony przez stronę białoruską.

