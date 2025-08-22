Poważny wypadek na Bemowie. Motocyklista runął na asfalt. W ciężkim stanie trafił do szpitala

2025-08-22 12:21

Dramatyczne sceny na Bemowie. W czwartek (21 sierpnia) wieczorem motocyklista przewrócił się w czasie jazdy i został ciężko ranny. Mężczyzna trafił do szpitala a policja ustala jak doszło do tego nieszczęścia.

Wypadek miał miejsce przy skrzyżowaniu ulicy Apenińskiej i z Radiową. Miało do niego dojść w momencie, gdy kierujący busem zaczął zmieniać pas. Motocyklista najechał na krawężnik i upadł na jezdnię. Nie wiadomo jednak, czy kierujący jednośladem zderzył się z samochodem, czy tylko musiał wykonać gwałtowny manewr. Jego maszyna sunęła po asfalcie jeszcze wiele metrów. Ze złamaniami trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Policja częściowo potwierdza te informacje, jednak zaznacza, że to dopiero wstępne ustalenia. – Nie wiadomo, czy doszło do potrącenia. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Ustalamy przebieg zdarzenia, przesłuchujemy świadków i prowadzimy oględziny – przekazała nam Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Pokój Zbrodni - harcerz utonął

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po południu (10 sierpnia) na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Mazewo Dworskie „A” w gminie Nasielsk. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 37-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło przed godziną 16:00 na drodze wojewódzkiej nr 632. – Kierujący motocyklem marki Suzuki zderzył się z pojazdem osobowym – przekazała dziennikarzom TVP INFO oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim komisarz Joanna Wielocha.

W wyniku zderzenia 37-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu legionowskiego, doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować. Więcej przeczytasz TUTAJ.

