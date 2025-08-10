Śmiertelny wypadek pod Nasielskiem! Zginął 37-letni motocyklista

Na drodze wojewódzkiej nr 632 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty z samochodem osobowym.

37-letni motocyklista z powiatu legionowskiego zginął na miejscu, mimo podjętej reanimacji.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny zdarzenia i apeluje o ostrożność na drogach.

Jak informuje TVP Warszawa, do zdarzenia doszło przed godziną 16:00 na drodze wojewódzkiej nr 632. – Kierujący motocyklem marki Suzuki zderzył się z pojazdem osobowym – przekazała dziennikarzom oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim komisarz Joanna Wielocha.

W wyniku zderzenia 37-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu legionowskiego, doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Droga wojewódzka nr 632 w miejscu wypadku była czasowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywał się wahadłowo, a na miejscu swoje czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia.

Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni.

