Śmiertelny wypadek pod Nasielskiem! Zginął 37-letni motocyklista

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-10 18:57

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę po południu (10 sierpnia) na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Mazewo Dworskie „A” w gminie Nasielsk. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 37-letni mężczyzna – podała TVP Warszawa.

Autor: OSP Nasielsk/Facebook
  • Na drodze wojewódzkiej nr 632 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty z samochodem osobowym.
  • 37-letni motocyklista z powiatu legionowskiego zginął na miejscu, mimo podjętej reanimacji.
  • Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny zdarzenia i apeluje o ostrożność na drogach.

Jak informuje TVP Warszawa, do zdarzenia doszło przed godziną 16:00 na drodze wojewódzkiej nr 632. Kierujący motocyklem marki Suzuki zderzył się z pojazdem osobowym – przekazała dziennikarzom oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim komisarz Joanna Wielocha.

W wyniku zderzenia 37-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu legionowskiego, doznał poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie poszkodowanego, jednak mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Droga wojewódzka nr 632 w miejscu wypadku była czasowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywał się wahadłowo, a na miejscu swoje czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków zdarzenia.

Przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni.

