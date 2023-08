Oszuści podszywają się pod PKP Intercity! Ostrzeżenie przed mejlami

Asfalt rozgrzany do czerwoności. To zrobili psom, by poszły w defiladzie. Są kontrowersje

Internetowi naciągacze polują na klientów PKP Intercity. Kradną dane kart kredytowych i kody

Dostałeś propozycję wzięcia udziału w ankiecie na temat PKP Intercity? Uważaj, bo to mogą być oszuści czyhający na twoje pieniądze! Jak ostrzega Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, internetowi naciągacze znaleźli nowy sposób na kradzieże online. Rozsyłają mejle zachęcające do wzięcia udziału w ankiecie na temat zadowolenia z poziomu usług PKP Intercity. Potem każą klikać w linki, które pozwalają na wyłudzanie danych do kart kredytowych wraz z kodami SMS. "Podstawową drogą ataku są wiadomości e-mail zachęcające do wzięcia udziału w ankiecie badania satysfakcji klientów. W kolejnym kroku osoba, która wzięła udział w ankiecie, informowana jest o zdobyciu nagrody pieniężnej w ramach podziękowania za uczestnictwo" - poinformowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Uwaga na przekierowania do podejrzanych witryn. NASK ostrzega

Ofiara przekierowywana jest na stronę, która przypomina witrynę Przelewy 24. "Poprzez tę stronę oszuści wyłudzają dane karty kredytowej wraz z kodem sms do zabezpieczenia 3D-Secure" - podała NASK. Działania oszustów podszywających się pod kolejarzy wykrył zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team).

⚠Ktoś próbuje wyłudzić pieniądze od pasażerów PKP Intercity, oferując za bardzo niewielkie pieniądze vouchery, które rzekomo uprawniają to bezpłatnej jazdy pociągami spółki. To oszustwo, uważajcie ❗ https://t.co/kccFzQwEDU— Rynek Kolejowy (@RynekKolejowy) June 30, 2023