Oto najbardziej tajemnicze miejsce w Warszawie! Wkrótce każdy będzie mógł tam wejść

Zaczyna się długo wyczekiwany remont Elizeum – XVIII-wiecznej, podziemnej rotundy ukrytej w parku Rydza-Śmigłego w Warszawie. To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w stolicy, owiane legendami o sekretach króla i działalności loży masońskiej. Inwestycja pochłonie prawie 5 milionów złotych i potrwa do 2028 roku. Potem każdy chętny będzie mógł zajrzeć do środka – jak do muzeum.