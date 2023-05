i Autor: Shutterstock; Paweł Dąbrowski/Super Express

Można się złapać za głowę!

Oto najdroższy hotel bez gwiazdek w Warszawie. Nikt nie chciałby tu trafić!

plis 9:50

W stolicy znajduje się taki hotel, do którego nikt nie chce trafić. Jedna noc kosztuje tam tyle, ile w ekskluzywnych miejscach typu: Marriott, The Westin czy Regent Warsaw Hotel! W swojej ofercie ma kawę, świeżą pościel, ubranie i opiekę medyczną, jednak mimo takich udogodnień… wszyscy starają się omijać to miejsce jak najszerszym łukiem.