Poszedł na grzyby i prawie umarł. Poszukiwania trwały całą noc

Alarm w Otwocku. Grzybiarz nie wrócił do domu

Około północy do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 78-letniego mężczyzny, który rano wyszedł na grzyby i nie wrócił! W lesie odnaleziono jedynie zamknięty samochód. Sytuacja była poważna z uwagi na zaawansowany wiek mężczyzny oraz zimno. Rozległy teren poszukiwań nie ułatwiał sprawy.

W poszukiwaniach uczestniczyli:

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SRS

Pechowe potknięcie. Grzybiarz stracił przytomność

Po wielu wyczerpujących godzinach senior w końcu został odnaleziony. Nie był w dobrym stanie, konieczne było przetransportowanie go do szpitala.

- Jak się okazało, w trakcie zbierania grzybów potknął się i uderzył głową w drzewo, po czym stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, okazało się, że nie może się podnieść i wrócić do samochodu - przekazał mł.asp. Marcin Jabłoński z otwockiej komendy.

Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie zbierać grzyby.

Staraj się nie wychodzić samemu. Zawsze miej przy sobie naładowany telefon. Poinformuj bliskich o celu wyprawy i planowanej godzinie powrotu. Wychodząc na dłużej, ubieraj się w ciepłą, przeciwdeszczową odzież. Planuj grzybobranie w godzinach porannych lub w ciągu dnia. Nie wychodź zbyt późno, gdyż ryzykujesz, że w lesie zastanie cię zmierzch.