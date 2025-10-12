Poszedł na grzyby i prawie umarł. Poszukiwania trwały całą noc

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-12 15:33

Nocny alarm w powiecie otwockim! 78-letni grzybiarz zaginął w lesie, a jego poszukiwania trwały całą noc. Mężczyzna, polując na kanie i prawdziwki, potknął się, uderzył głową w drzewo i stracił przytomność. Po odzyskaniu świadomości nie był w stanie sam wrócić do samochodu.

Poszedł na grzyby i prawie umarł. Poszukiwania trwały całą noc

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Alarm w Otwocku. Grzybiarz nie wrócił do domu

Około północy do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 78-letniego mężczyzny, który rano wyszedł na grzyby i nie wrócił! W lesie odnaleziono jedynie zamknięty samochód. Sytuacja była poważna z uwagi na zaawansowany wiek mężczyzny oraz zimno. Rozległy teren poszukiwań nie ułatwiał sprawy.

W poszukiwaniach uczestniczyli:

  • Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
  • Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
  • Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SRS
Postawili ścianę różowych grzybów w centrum miasta. Dziwna instalacja, o co tu chodzi?

Polecany artykuł:

Grzybiarz uciekł przed policją do lasu. Grozi mu więzienie. Nie popełnij tego b…

Pechowe potknięcie. Grzybiarz stracił przytomność

Po wielu wyczerpujących godzinach senior w końcu został odnaleziony. Nie był w dobrym stanie, konieczne było przetransportowanie go do szpitala.

- Jak się okazało, w trakcie zbierania grzybów potknął się i uderzył głową w drzewo, po czym stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, okazało się, że nie może się podnieść i wrócić do samochodu - przekazał mł.asp. Marcin Jabłoński z otwockiej komendy.

Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie zbierać grzyby.

  1. Staraj się nie wychodzić samemu.
  2. Zawsze miej przy sobie naładowany telefon.
  3. Poinformuj bliskich o celu wyprawy i planowanej godzinie powrotu.
  4. Wychodząc na dłużej, ubieraj się w ciepłą, przeciwdeszczową odzież.
  5. Planuj grzybobranie w godzinach porannych lub w ciągu dnia.
  6. Nie wychodź zbyt późno, gdyż ryzykujesz, że w lesie zastanie cię zmierzch.

Polecany artykuł:

Tragiczny finał grzybobrania w powiecie przysuskim. Mężczyźni zgubili się w les…
Tragiczny finał grzybobrania w powiecie przysuskim. Mężczyźni zgubili się w lesie. Jeden z nich nie żyje
14 zdjęć
Sonda
Czy chodzisz czasem na grzyby?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OTWOCK
ZAGINIONY GRZYBIARZ
GRZYBOBRANIE