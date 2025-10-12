Poszedł na grzyby i prawie umarł. Poszukiwania trwały całą noc

Alarm w Otwocku. Grzybiarz nie wrócił do domu
Około północy do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 78-letniego mężczyzny, który rano wyszedł na grzyby i nie wrócił! W lesie odnaleziono jedynie zamknięty samochód. Sytuacja była poważna z uwagi na zaawansowany wiek mężczyzny oraz zimno. Rozległy teren poszukiwań nie ułatwiał sprawy.
W poszukiwaniach uczestniczyli:
- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku
- Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
- Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych
- Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SRS
Pechowe potknięcie. Grzybiarz stracił przytomność
Po wielu wyczerpujących godzinach senior w końcu został odnaleziony. Nie był w dobrym stanie, konieczne było przetransportowanie go do szpitala.
- Jak się okazało, w trakcie zbierania grzybów potknął się i uderzył głową w drzewo, po czym stracił przytomność. Kiedy ją odzyskał, okazało się, że nie może się podnieść i wrócić do samochodu - przekazał mł.asp. Marcin Jabłoński z otwockiej komendy.
Oto kilka wskazówek, jak bezpiecznie zbierać grzyby.
- Staraj się nie wychodzić samemu.
- Zawsze miej przy sobie naładowany telefon.
- Poinformuj bliskich o celu wyprawy i planowanej godzinie powrotu.
- Wychodząc na dłużej, ubieraj się w ciepłą, przeciwdeszczową odzież.
- Planuj grzybobranie w godzinach porannych lub w ciągu dnia.
- Nie wychodź zbyt późno, gdyż ryzykujesz, że w lesie zastanie cię zmierzch.