Usłyszał krzyk dziecka i zaczął biec w jego kierunku. Tatuś chłopaka nie mógł uwierzyć w to, co się stało

Para sprzedawała fałszywe dolary. Cinkciarze z Targówka wpadli na gorącym uczynku!

Pod koniec maja do jednego z kantorów weszła kobieta. Chciała sprzedać 800 dolarów. Pracownik od razu zorientował się, że coś jest nie tak. - Pracownik mając pewność, że banknoty są sfałszowane zadzwonił na Policję. W międzyczasie na miejscu pojawił się partner kobiety. Policjanci po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika kantoru zatrzymali 48-letniego właściciela fałszywych dolarów i przejechali z nim do jego miejsca zamieszkania. Zdążyła tam wrócić jego 59-letnia partnerka. Funkcjonariusze przeszukali ich mieszkanie. Znaleźli w nim i zabezpieczyli kolejne kwoty pieniędzy w polskiej i zagranicznej walucie, które para miała gromadzić przez ostanie lata – informuje kom. Paulina Onyszko z praskiej policji.

48-latek i 59-latka trafili do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej. Następnego dnia policjanci przewieźli ich do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ na przesłuchanie. Oboje usłyszeli zarzuty usiłowania wprowadzania do obiegu fałszywych banknotów. Za to przestępstwo może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator nadzorujący tę sprawę zastosował wobec obojga policyjny dozór.