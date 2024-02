Papug Trzaskowskiego przeklina w ratuszu! "Dzieci go nauczyły"

Piastów. Śmiertelne pobicie mężczyzny. Ciało znaleziono przy torach kolejowych

Pierwsze informacje o tym dramacie przekazał „przegladregionalny.pl”. Dziennikarze portalu pisali o krwawym finale libacji alkoholowej. Sytuacja miała miejsce 10 lutego w sobotę przy ul. Dworcowej. To tam doszło do brutalnego pobicia mężczyzny.

"Impreza miała zakończyć się tragedią i porzuceniem ciała poszkodowanego w rejonie torów kolejowych" − tak wynika z ustaleń tygodnika. Podejrzany o dokonanie tej makabry został już zatrzymany i jest w rękach policji.

− Po zatrzymaniu sprawcy został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie usłyszał zarzuty, a następnie został przesłuchany i złożył wyjaśnienia. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa, a także z uwagi na surową karę grożącą podejrzanemu, prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie − przekazał nam prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. − Czyn z art. 156 par. 3 k.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu – red.) zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności − dodaje prok. Banna.