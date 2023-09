Brutalnie pobili 54-latka. Jeden ze sprawców był poszukiwany

Marcin wsiadł rano do auta i odjechał. Do domu już nie wrócił. Trwają poszukiwania 41-latka

Poszukiwania mężczyzn winnych pobicia 54-latka

Dyżurny ostrowskiej komendy w środę przed północą (6 września) otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej, że do jego okna zapukał mężczyzna, który został pobity i prosi o pomoc. Na miejsce ruszyli ostrowscy policjanci. Wezwany zespół ratownictwa medycznego zdecydował się z uwagi na stan i obrażenia 54-latka przewieźć go do szpitala na badania. W tym czasie funkcjonariusze pracowali na miejscu, aby ustalić co dokładnie się wydarzyło.

W ujęciu jednego ze sprawców pomógł przewodnik z psem tropiącym. - "Niezawodny psi nos" doprowadził w okolice miejsca zamieszkania 54-latka, gdzie przebywał jeden ze sprawców 35-latek. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał 2 promile alkoholu w organizmie, ponadto był poszukiwany do kary pozbawienia wolności na okres 9 miesięcy. 35-latek trafił do policyjnego aresztu - przekazała asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Mimo zatrzymania jednego sprawcy policjanci "nie spoczęli na laurach" i dalej szukali drugiego - 34-latka - którego już nazajutrz wczesnym rankiem zatrzymali kryminalni.

Sprawcy zatrzymani i aktualnie przebywają w areszcie

Dowody zebrane przez policjantów wydziału kryminalnego pozwoliły prokuratorowi przedstawienie zarzutów dotkliwego pobicia mieszkańca powiatu ostrowskiego dwóm zatrzymanym. Z uwagi na charakter całego zdarzenia prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku. Mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Zatrzymanym grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 35-latek ma na koncie 9-miesięczną karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo.