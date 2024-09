i Autor: FB

Pieniądze do wzięcia! ARiMR czeka na wnioski kół gospodyń wiejskich. Czas ucieka

Tylko do 30 września można składać wnioski o wsparcie z budżetu państwa na działalność kół gospodyń wiejskich. To kwoty od 8 do 10 tys. zł. Wnioski przyjmują powiatowe biura ARiMR. W najbliższym czasie to właśnie prezes agencji przejmie nadzór nad działalnością kół. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy, którym we wtorek zajmie się rząd.