Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na F-35

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na samolocie F-35 Lightning II. Szkolenie odbyło się w Ebbing Air National Guard Base w Stanach Zjednoczonych. To wydarzenie zostało ogłoszone w sobotę na oficjalnym profilu Sztabu na platformie X. - To kolejny krok w budowaniu potencjału obronnego Polski i wzmacnianiu współpracy z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Gratulacje dla pilota i całego zespołu szkoleniowego! - czytamy w komunikacie.

Kolejni piloci w trakcie szkolenia

Informację udostępnił również szef Sztabu Generalnego WP, generał Wiesław Kukuła. Zapowiedział, że w najbliższych dniach podobny kurs ukończy kolejny polski pilot – instruktor Sił Powietrznych.

Polska zamówiła myśliwce F-35 w 2020 roku. Kontrakt, którego wartość wyniosła około 4,6 mld dolarów, obejmuje nie tylko same samoloty, ale również system wsparcia i szkolenia. Dostawy przewidziane są na lata 2026–2030. Docelowo F-35, razem z obecnie używanymi F-16, mają stanowić podstawę polskiego lotnictwa bojowego.

Najnowocześniejszy myśliwiec świata

F-35 Lightning II został zaprojektowany z myślą o wszechstronności. Może prowadzić walkę powietrzną, atakować cele naziemne oraz realizować misje rozpoznawcze. Jego przewagą jest obniżona wykrywalność radarowa, zapewniona dzięki specjalnej konstrukcji płatowca i powłokom pochłaniającym fale radarowe.

Z tego względu polskie F-35 nie będą posiadały tradycyjnych biało-czerwonych szachownic. Oznaczenia zostaną wykonane w technologii „stealth”, przy użyciu różnych odcieni szarości, które maskują samolot i zmniejszają jego widoczność dla radarów.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii