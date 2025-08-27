Do zdarzenia doszło w czwartek (21 sierpnia). Jak informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku psa na 11-letniego chłopca. Dziecko jechało hulajnogą po drodze publicznej.

− Zwierzę goniło chłopca, ujadało i było agresywne. W pewnym momencie uderzyło w hulajnogę, co spowodowało, że dziecko straciło równowagę i przewróciło się na jezdnię. Upadek zakończył się złamaniem ręki, a nastolatek trafił do szpitala − relacjonuje nadkom. Drężek-Zmysłowska.

W związku z incydentem, policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Właściciel psa odpowiada za jego zachowanie? Przypominają policjanci

Policja przypomina, że zgodnie z prawem, właściciel psa jest odpowiedzialny za jego zachowanie. Osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Jeśli brak nadzoru nad psem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka, sprawca może zostać ukarany aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną.

− Opiekunowie czworonogów muszą pamiętać nie tylko o tym, by ich zwierzę nie stanowiło zagrożenia, ale także o utrzymaniu czystości. Zgodnie z przepisami porządkowymi, właściciele psów są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych − przypomina policjantka.

Odpowiedzialność za psa to obowiązek każdego właściciela

Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za swojego czworonoga. Oznacza to konieczność zachowania ostrożności, dbania o bezpieczeństwo innych osób, a także zapewnienia zwierzęciu godnych warunków. Brak wywiązywania się z tych obowiązków to nie tylko ryzyko sankcji prawnych, ale też realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

