Spis treści

Nawiążą do sukcesów Gołoty?

Gdy wystartowała Polska Liga Boksu, to w Warszawie na meczu z Imperium Włabrzych, nie brakowało wielkich osobistości. Obecny był wtedy m.in. Andrzej Gołota, który właśnie w barwach warszawskiego klubu cztery lata z rzędu sięgał po mistrzostwo Polski (1987-1990). Na inauguracji pojawił się także legendarny Krzysztof Kosedowski, który tak na naszych łamach odniósł się do startu rozgrywek.

Kosedowski: Trzeba cierpliwości

- Nie byłoby sukcesów na arenie międzynarodowej moich czy moich kolegów, gdyby nie liga - tłumaczył Kosedowski w rozmowie z Super Expressem. - Wierzę w to, że teraz będzie podobnie, ale na to potrzeba czasu. To jest długi proces, trzeba cierpliwości i oby tej cierpliwości starczyło wszystkim tym, którzy stoją za powrotem do żywych tych rozgrywek - powiedział wtedy brązowy medalista igrzysk olimpijskich i wicemistrz Europy.

Legia nokautuje wszystkich w lidze boksu

Nie ma mocnych na bokserów Legii, którzy idą jak burza w polskiej lidze. Jak na razie nikt nie jest wstanie nawiązać walki z warszawskimi pięściarzami. Teraz o ich dominacji przekonał się Golden Team Nowy Sącz, który został zdemolowany przez stołecznych zawodników. W 7. kolejce PLB Legia wypunktowała przeciwników na wyjeździe 18-0, a to oznacza, że wygrała wszystkie dziewięć walk. Dla stołecznej drużyny to już siódme zwycięstwo z rzędu. Jest także jedną ekipą, która zakończyła pierwszą część zmagań z kompletem wygranych.

Pawlik wygrał siedem walk

Legia prowadzi w rozgrywkach. Drugie miejsce zajmuje KKB Rushh Kielce, a podium uzupełnia Imperium Boxing Wałbrzych. W klasyfikacji indywidualnej na czele jest Nikolas Pawlik (kategoria do 55 kg) z Legii, który pokonał siedmiu rywali. W starciu z Golden Team Nowy Sącz okazał się lepszy od Huberta Martuszewskiego. Za plecami Pawlika jest kolega z warszawskiego zespołu - Rami Kiwan, który w dorobku ma sześć wygranych na sześć walk. Trzecią pozycję zajmuje Petro Lakotskyi z Imperium Boxing Wałbrzych, którego bilans to także sześć zwycięstw. Podobne dokonania ma czwarty w tym zestawieniu, Bartłomiej Rośkowicz z Legii.

Polska Liga Boksu wróciła po ponad dwudziestu latach. To był dobry pomysł. W każdym razie świetnie radzą sobie w niej pięściarze Legii. Znów nie mieli litości dla rywali. Jak wygląda sytuacja w rozgrywkach? W każdym razie bryluje Nikolas Pawlik, który wygrał wszystkie siedem walk!

