i Autor: Shutterstock

KOSZMAR

Pijane dziecko leżało na trawie w Warszawie. Chłopiec nie był w stanie wstać

plis 10:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Świadkowie nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Na wolskim trawniku leżał 14-latek. Chłopak, jak udało nam się ustalić, wypił potężną dawkę alkoholu. Nie był w stanie się podnieść, a tym bardziej stanąć na nogach. Zauważyli go piesi, którzy wezwali na miejsce strażników miejskich. Dzięki temu chłopak wrócił jeszcze tego samego dnia do domu.