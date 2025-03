i Autor: Policja

szok

Pijany 26-latek zdemolował szpital w Ciechanowie. Woda zalała kilka pomieszczeń

Szpital w Ciechanowie zosstał zdemolowany przez pijanego 26-latka. Mężczyzna zniszczył nie tylko wyposażenie sal, ale również łazienki, co doprowadziło do poważnego wycieku wody. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.