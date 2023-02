Wypadł autem z drogi na tory. Pociąg zmiażdżył auto! Kierowca był pijany? [ZDJĘCIA]

To wyglądało naprawdę przerażająco. W nocy z 24 na 25 lutego w Duchnicach przy ul. Ożarowskiej doszło do wypadku. Jak relacjonują świadkowie zdarzenia, kierowca osobowego volkswagena w pewnym momencie na łuku wypadł z drogi, wjechał w ogrodzenie pobliskiego placu budowy, po czym wylądował na skarpie, na torach kolejowych. Po wszystkim wysiadł z auta.

Nocny wypadek w Duchnicach. 140 osób ewakuowanych

Wygląda na to, że miał ogromne szczęście, ponieważ niedługo później nadjechał pociąg. Jak przekazał nam dyżurny Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, która została wezwana na miejsce wypadku, pociąg jadący w kierunku Łowicza najechał na samochód i go zniszczył. "Pociąg nie jechał z dużą prędkością, nikomu nic się nie stało. Ze składu ewakuowano około 140 osób. Komunikacją zastępczą pasażerowie dotarli do Łowicza".

Wypadek w Duchnicach. Kierowca się słaniał

Na zdjęciach widać, że kierujący samochodem został przez policjantów zakuty w kajdanki i zabrany do radiowozu. Zgodnie z relacją jednego ze świadków zdarzenia, kierowca osobówki słaniał się na nogach, miał problemy z równowagą. Motorniczy pociągu był trzeźwy.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania