Pijany pędził przez wieś, sąd zabrał mu luksusową brykę. Mustang zasili drogówkę

Pijany za kółkiem Mustanga
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 19 kwietnia 2025 roku w miejscowości Ślubowo, w gminie Sońsk. Kamil S. kompletnie pijany (aż 2,28‰!) wsiadł za kierownicę swojego sportowego Forda Mustanga i ruszył w drogę. Na szczęście szaleńczy rajd szybko zakończył się interwencją policji. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, a następnie do sądu. Wyrok był bezlitosny dla portfela mężczyzny.
- Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. W dniu 23.09.2025 r. sąd skazał Kamila S. na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 zł/stawka, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na lat 3, zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5.000 zł i koszty postępowania - informuje Bartosz Maliszewski, rzecznik Prasowy Prokurator Prokuratury Okręgowej. To jednak nie wszystko!
Mustang przepadł na rzecz Skarbu Państwa
- Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5‰ , sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego – pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym. Według ustaleń dochodzenia, sportowy pojazd jest wart około 150.000 złotych – poinformował prokurator Maliszewski. Wyrok jest prawomocny, a Kamil S. może zapomnieć o swoim pięknym aucie.
Luksusowa bryka zasili drogówkę?
Prokurator rejonowy z Ciechanowa najwyraźniej zna się na żartach i już ma pomysł na zagospodarowanie nowego nabytku.
- Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku zawnioskował o przekazanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji, by przejęty przez Skarb Państwa szybki i mocny samochód służył dalej funkcjonariuszom Policji np. w ściganiu piratów drogowych – wyjaśnia Bartosz Maliszewski.