Pijany policjant miał grozić nożem klientom w kebabie. Znamy kulisy zatrzymania

Pijany policjant groził nożem klientom w kebabie. Znamy kulisy zatrzymania

Do groźnych scen doszło w lokalu u zbiegu ulic Olbrachta i Redutowej. W czwartkowy (15 lutego) wieczorem grupa 6 znajomych wybrała się na kolację do tureckiej knajpy. Do lokalu wszedł pijany mężczyzna. Nagle miał zacząć pokazywać dłonią gest podcinania gardła. Wyjął nóż i zaczął grozić nim grupie klientów. Po tym, jak opuścili lokal, pijany funkcjonariusz miał wyjść za nimi i dalej grozić im ostrym narzędziem. W pewnym momencie zaczął biec w ich kierunku, ale po chwili uciekł. Świadkowie twierdzą, że gdy zbliżył się po raz kolejny, strażak po służbie powalił go na ziemię i rozbroił. Po chwili na miejsce przyjechała zawiadomiona policja. Mundurowi zatrzymali agresora i przewieźli na komisariat. - Zatrzymany jest policjantem naszej komendy – potwierdziła podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy policji powiatu warszawskiego zachodniego. Funkcjonariuszka nie chciała potwierdzić, czy policjant pracuje w wydziale kryminalnym.

Oprócz konsekwencji karnych, funkcjonariusza może też spotkać odpowiedzialność służbowa. - W jego sprawie wszczęto postępowanie dyscyplinarne – dodała podinsp. Gromek-Oćwieja.