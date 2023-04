Pijany starosta płocki jechał wężykiem drogą krajową nr 62

Starosta płocki Sylwester Z. został zatrzymany na drodze krajowej nr 62 pod Płockiem, po tym jak ujawniono, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Jak informuje prokuratura, prowadzący opla 38-latek poruszał się zygzakiem trasą Wyszogród-Płock, w czwartek, 6 kwietnia, przed godz. 10. Do mężczyzny wysłano najbliższy patrol policji, który znajdował się w okolicy Nowego Gulczewa. Badanie alkomatem na miejscu zdarzenia wykazało, że starosta płocki miał we krwi 1,2 promila alkoholu, ale po przewiezieniu do komendy samorządowiec został jeszcze przebadany urządzeniem stacjonarnym - po kilku próbach najwyższy wynik pokazał 1,3 promila. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Płocku, która wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku art. 178 a § 1 Kodeksu karnego, czyli "kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

- Wydaliśmy również postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które zostanie ogłoszone w terminie późniejszym, po odpowiednim wezwaniu podejrzanej osoby, ponadto zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności - mówi Małgorzata Orkwiszewska, prokurator rejonowy w Płocku.

O sprawie poinformował jako pierwszy RMF FM.

