Pijany wsiadł do traktora. Dalszą jazdę uniemożliwili mu świadkowie

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-26 17:39

W minionym tygodniu policjanci z komisariatu w Gniewoszowie (pow. kozienicki) musieli interweniować wobec 51-latka kierującego traktorem. Okazało się, że mężczyzna wybrał się na "przejażdżkę" mając ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Na szczęście świadkowie zareagowali zanim doszło do tragedii.

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Pijany 51-latek w traktorze

W środę, 22 kwietnia oficer dyżurny z Kozienic otrzymał alarmujący sygnał. Z informacji wynikało, że ulicami Gniewoszowa porusza się nietrzeźwy kierowca traktora. Sytuacja stwarzała realne zagrożenie, dlatego funkcjonariusze natychmiast ruszyli na interwencję.

- Policjanci zastali osobę zgłaszającą, która wskazała, że 51-letni mężczyzna kierował ciągnikiem marki Ursus i poruszał się po drodze publicznej. Świadkowie wykazali się odpowiedzialnością - odebrali kierującemu kluczyki od ciągnika rolniczego, uniemożliwiając dalszą jazdę - przekazała kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Jak poinformowała policjantka, badanie trzeźwości wykazało u 51-latka ponad trzy promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnej celi.

Zarzuty dla traktorzysty z Gniewoszowa

- Następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz obowiązek wpłaty świadczenia na Fundusz Sprawiedliwości. Policja przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia - zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu. W tym przypadku szybka reakcja świadków mogła zapobiec tragedii - podkreśliła funkcjonariuszka.

