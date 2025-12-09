Pijany zmiótł rowerzystę z jezdni i zwiał. Szokujące szczegóły wypadku pod Grójcem

Piotr Lis
2025-12-09 8:30

W niedzielne popołudnie (7 grudnia) w okolicach Falęcic-Parceli, w powiecie grójeckim, doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca osobowego opla śmiertelnie potrącił 75-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała sprawcę. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Autor: KPP w Białobrzegach/ Materiały prasowe
  • Wypadek drogowy w powiecie grójeckim. Pijany kierowca potrącił rowerzystę.
  • 75-letni rowerzysta zmarł na miejscu. Sprawca uciekł, został zatrzymany kilka godzin później.
  • Kierowca miał 2 promile alkoholu we krwi. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (7 grudnia) tuż po godzinie 16 na lokalnej drodze w rejonie Falęcic-Parceli, przy trasie S7. Jak informuje policja, droga w tym miejscu przebiega przez nieoświetlony łuk, poza obszarem zabudowanym.

Pijany kierowca opla potrącił rowerzystę i uciekł. 75-latek zmarł na miejscu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki opel potrącił rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając mu pomocy. Mimo podjętej reanimacji, życia 75-letniego mieszkańca powiatu grójeckiego nie udało się uratować.

Funkcjonariusze z Białobrzegów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że w wypadku brał udział samochód marki opel.

Sprawcę zatrzymano. Miał dwa promile alkoholu

Po kilku godzinach intensywnych działań operacyjnych, policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego, który kierował oplem. Na pojeździe widoczne były uszkodzenia, które świadczyły o tym, że brał udział w zdarzeniu drogowym.

W chwili zatrzymania mężczyzna miał około dwóch promili alkoholu w organizmie. Został przewieziony do policyjnego aresztu, a samochód zabezpieczono do dalszych czynności procesowych.

39-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności − informuje mł. asp. Magdalena Zawadzka-Miros z KPP w Białobrzegach.

Sprawą zajmuje się prokuratura.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

