Pijany zmiótł rowerzystę z jezdni i zwiał. Szokujące szczegóły wypadku pod Grójcem

Do zdarzenia doszło w niedzielę (7 grudnia) tuż po godzinie 16 na lokalnej drodze w rejonie Falęcic-Parceli, przy trasie S7. Jak informuje policja, droga w tym miejscu przebiega przez nieoświetlony łuk, poza obszarem zabudowanym.
Pijany kierowca opla potrącił rowerzystę i uciekł. 75-latek zmarł na miejscu
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki opel potrącił rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając mu pomocy. Mimo podjętej reanimacji, życia 75-letniego mieszkańca powiatu grójeckiego nie udało się uratować.
Funkcjonariusze z Białobrzegów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny. Na podstawie zebranych dowodów ustalono, że w wypadku brał udział samochód marki opel.
Sprawcę zatrzymano. Miał dwa promile alkoholu
Po kilku godzinach intensywnych działań operacyjnych, policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego, który kierował oplem. Na pojeździe widoczne były uszkodzenia, które świadczyły o tym, że brał udział w zdarzeniu drogowym.
W chwili zatrzymania mężczyzna miał około dwóch promili alkoholu w organizmie. Został przewieziony do policyjnego aresztu, a samochód zabezpieczono do dalszych czynności procesowych.
− 39-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu oraz spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności − informuje mł. asp. Magdalena Zawadzka-Miros z KPP w Białobrzegach.
Sprawą zajmuje się prokuratura.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach