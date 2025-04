Piknik na bulwarach, parada na moście, koncert przy stadionie. Warszawa świętuje tysiąclecie Korony Polski

Koncert na Błoniach PGE Narodowego pod patronatem "Super Expressu" dziś wieczorem (niedziela 27 kwietnia) upamiętni 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski. O godz. 20 na scenie przy stadionie PGE Narodowym wystąpią nasze rodzime gwiazdy estrady m.in: Doda, Kayah, Halina Młynkova, Król, Bovska, Margaret, Lanberry, Mery Spolsky, Stanisław Soyka, Organek.

Piknik historyczny na bulwarach

Koncert poprzedzi piknik z historycznymi rekonstrukcjami na bulwarach wiślanych przy Centrum Nauki Kopernik (od godz. 14) i parada przez Most Świętokrzyski (godz. 18.30). Na pikniku rozlokują się trzy strefy – średniowieczna (z obozowiskiem rycerzy, husarią i kuchnią z epoki), nowoczesna (związana z aktywnościami jak wspinaczka, strzelectwo, motoryzacja, rowery) i przyszłościowa (z symulatorem lotów, sztuczną inteligencją, hologramami, czy kuchnią molekularną). Będzie tez strefa baśniowa – z obozem wiedźminów i potworami z legend.

Pokaz mody od średniowiecza do współczesności

Na bulwarach obędzie się też pokaz mody od średniowiecza to współczesności, który będzie żywą lekcją historii (godz. 14:30, 15:30, 16:30 i 17:30). Po pikniku na Wiśle odbędzie się niezwykła projekcja - wzdłuż lewego brzegu rozświetlą się głowy kolejnych królów Polski. Po tym historyczna kolorowa parada wyruszy przez most Świętokrzyski na błonia stadionu. A po koncercie warszawiaków czeka największy w Polsce - 10-minutowy pokaz laserowy z udziałem tysiąca dronów o historii Polski i powodach do dumy.

Gwiazdy zaśpiewają przy PGE Narodowym

Lista gwiazd, które wystąpią na Koncercie Tysiąclecia:

DODA,OSKAR CYMS,KAYAH,SMOLASTY,ZESPÓŁ ØRGANEK,DAWID TYSZKOWSKI,VIX.N,HALINA MŁYNKOVA,MARGARET,ZALIA,BOVSKA,BRYSKA,KRÓL,LANBERRY,KASIA MOŚ,ANDRZEJ ZEŃCZEWSKI,ABRADAB,MERY SPOLSKY,STANISŁAW SOYKA