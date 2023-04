i Autor: Pixabay Pił do północy, rano strzelił jeszcze setkę. W takim stanie wiózł dzieci do dziadków

O zgrozo!

Szokujący incydent w powiecie mławskim. Policjanci zauważyli na ul. Mazowieckiej w Szydłowie pędzące auto. Gdy zatrzymali pojazd do kontroli, okazało się, że za kierownicą siedzi pijany 38-latek. Co więcej, mężczyzna wiózł dwoje małych dzieci! Jak sam przyznał, pił do północy, rano strzelił jeszcze setkę.