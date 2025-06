Pił za kierownicą, bo "chciał się orzeźwić". Doprowadził do wypadku. Jedna osoba w szpitalu

Wypadek na trasie S17

W czwartek nad ranem (26 czerwca) na strasie S17 w rejonie miejscowości Sulbiny doszło do zderzenia dwóch pojazdów: mercedesa sprintera i mercedesa transportera. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z nich przewrócił się na bok! Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Kierowca transportera, obywatel Ukrainy, trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu go do szpitala.

Drugi z kierowców, 36-latek, został zatrzymany przez policjantów. Badanie alkomatem ujawniło, że mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Wstępne ustalenia potwierdziły, że to on doprowadził do zderzenia. Prawdopodobnie zasnął za kierownicą i wjechał w tył transportera.

Tak tłumaczył picie w trasie

36-letni mężczyzna odczuwał potrzebę wyjaśnienia swojego stanu.

- Mężczyzna tłumaczył policjantom, że poczuł senność i postanowił „orzeźwić się” alkoholem. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy - powiedziała podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Plan "kreatywnego" kierowcy nie poszedł po jego myśli. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Po zdarzeniu odcinek trasy S17 przez kilka godzin był zablokowany. Policjanci kierowali na objazdy. Do godzin porannych występowały utrudnienia.

Masz problem z zachowaniem trzeźwości? Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”. Telefon ukierunkowany jest na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin. Działa codziennie w godzinach 16.00 - 21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.