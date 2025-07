Trwają poszukiwania Tadeusza Nowickiego. 73-latek zaginął w niedzielę

Zaginięcie Tadeusza Nowickiego zgłoszono w niedzielę wieczorem. Według relacji bliskich, około godziny 18:30 wyszedł ze swojego domu przy ul. Nowodworskiej. Do tej pory nie skontaktował się z rodziną, nie wrócił też do miejsca zamieszkania. Krótko po jego wyjściu odnaleziono jego samochód − osobową toyotę − zaparkowaną przy kościele św. Jakuba przy ul. Mehoffera 4. W środku znajdował się jego telefon.

W nocy z 29 na 30 czerwca rozpoczęto intensywną akcję poszukiwawczą. Przeszukiwany jest teren wzdłuż wału przeciwpowodziowego nad Wisłą − to miejsce, w którym zaginiony mógł się przemieszczać. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu prezesa klubu sportowego.

− Zaginął mój tata, Tadeusz Nowicki. Wyszedł z domu i nie wrócił. Zostawił samochód na warszawskim Tarchominie, w okolicy ul. Mehoffera − i zniknął. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Wiemy tylko, że bardzo go kochamy i czekamy. Jeśli ktokolwiek widział go w tym rejonie lub ma jakiekolwiek informacje − proszę o kontakt − apeluje rodzina.

Tadeusz Nowicki od ponad 30 lat był związany z AWF-em. Pod jego kierownictwem Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa stał się ważnym punktem sportowym i społecznym − nie tylko na Białołęce, ale i w całej Warszawie. Klub skupia osoby z niepełnosprawnościami, studentów i pasjonatów sportu.

Wciąż nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w niedzielny wieczór. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza.

Każdy, kto może pomóc w poszukiwaniach, proszony jest o pilny kontakt z policją (numer 997 lub 112) bądź z rodziną zaginionego.

