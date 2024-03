i Autor: mazowiecka.policja.gov.pl Pilne, zaginęła 24-letnia Aleksandra. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Potrzebna pomoc

Pilne, zaginęła 24-letnia Aleksandra Dudzik. Młoda kobieta była widziana po raz ostatni w sobotę (9 marca). Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie skontaktowała się z bliskimi. O pomoc w poszukiwaniach dziewczyny apelują policjanci z Wyszkowa. - Osoby posiadające wiedzę co do miejsca przebywania kobiety proszone są o kontakt z wyszkowską policją – czytamy w komunikacie. Cały czas trwają też poszukiwania 24-letniej Klaudii z Warszawy, która zaginęła na początku roku.