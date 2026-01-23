Pilny apel Kampinoskiego Parku Narodowego. Chodzi o ludzi! „Mogą poważnie zaszkodzić”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-23 8:46

Nie dokarmiaj, nie pomagaj, nie ingeruj − taki alarmujący przekaz płynie z Kampinoskiego Parku Narodowego. Pracownicy biją na alarm po kolejnych sygnałach od mieszkańców i turystów. Chodzi o wykładanie jedzenia dla dzikich zwierząt. Choć wiele osób robi to z dobrego serca, skutki mogą być dramatyczne, i to nie tylko dla fauny, ale i dla ludzi.

Pilny apel Kampinoskiego Parku Narodowego. Chodzi o ludzi! „Mogą poważnie zaszkodzić”

i

Autor: Kampinoski Park Narodowy/ Facebook

Od kilku dni do administracji Kampinoskiego Parku Narodowego docierają informacje o „rzekomym dokarmianiu zwierząt na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego”. Parkowcy reagują stanowczo. Jak podkreślają, zwierzyna dzika nie jest dokarmiana, również zimą. I nie jest to przypadek ani zaniedbanie. To świadoma decyzja oparta na wiedzy i doświadczeniu.

Eksperci z parku nie mają wątpliwości: każdy rodzaj pokarmu dostarczany przez człowieka znacząco odbiega od naturalnego pożywienia dzikich zwierząt. Na liście zagrożeń pojawia się pieczywo, resztki jedzenia, warzywa czy zboże. Choć często wykładane w dobrej wierze, mogą mieć fatalne skutki zdrowotne.

Pieczywo, resztki jedzenia, warzywa czy zboże, choć często podawane w dobrej wierze – mogą poważnie zaszkodzić zwierzętom. Nieodpowiedni skład pokarmu prowadzi m.in. do biegunek, zaburzeń trawienia, a nawet do groźnego odwodnienia organizmu − ostrzegają pracownicy parku.

To jednak nie wszystko. Samowolne dokarmianie niesie za sobą kolejne niebezpieczeństwo. Zwierzęta bardzo szybko uczą się, że jedzenie jest łatwo dostępne. Dotyczy to nie tylko jeleni i saren, ale także dzików i łosi. Taki nawyk osłabia ich naturalną zdolność zdobywania pożywienia i sprzyja migracji poza las. W efekcie dzika zwierzyna zaczyna pojawiać się w pobliżu domów, osiedli i dróg, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Przekaz Kampinoskiego Parku Narodowego jest jasny i jednoznaczny

Najlepszą pomocą, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom, jest nieingerowanie w ich życie. Szanujmy naturalne procesy przyrody i pozwólmy Puszczy Kampinoskiej funkcjonować tak, jak robi to od wieków − apelują pracownicy. W tym przypadku brak reakcji naprawdę może uratować zdrowie, a nawet życie.

Super Express Google News
W domu pod Warszawą znaleziono 20 martwych i 16 zagłodzonych zwierząt. Rozmawialiśmy z sąsiadami
Sonda
Czy wstęp do Puszczy Kampinoskiej powinien być płatny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Kampinoski Park Narodowy
PARK NARODOWY