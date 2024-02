Co za wiadomość!

Pionierski zabieg w Szpitalu Bielańskim. Pobrali krew od jednego dziecka i podali ją drugiemu. Wszystko w łonie matki!

alig 14:05

Ginekolodzy ze Szpitala Bielańskiego przeprowadzili pionierski zabieg - przetoczyli krew od jednego bliźniaka do drugiego! Co więcej, zabieg ten przeprowadzony został jeszcze w łonie matki! - To najprawdopodobniej pierwszy tego typu zabieg na świecie, kiedy jedno z bliźniąt było dawcą krwi dla drugiego - przekazał dr n. med. Robert Brawura Biskupski Samaha, ginekolog-położnik, perinatolog ze Szpitala Bielańskiego.