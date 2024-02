Umówił się z 16-latką, został napadnięty! Grozili mu nożem i metalową rurką

Do sytuacji doszło w piątek wieczorem, 2 lutego. - Policjanci z Woli zostali zaalarmowani przez pokrzywdzonego o tym, że został on napadnięty przez dwóch mężczyzn i kobietę, która z nimi współdziałała - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji. Pokrzywdzony dokładnie opisał mundurowym, co go spotkało. - Umówił się z dziewczyną w mieszkaniu. Kiedy był na miejscu, został wciągnięty przez dwóch mężczyzn do środka. Ci zagrozili mu nożem i metalową rurką, po czym zażądali pieniędzy. Po tym, jak zabrali mu 1500 złotych, wyrzucili go z mieszkania, a sami uciekli - wyjaśniła nadkom. Sulowska.

Mundurowi szybko zatrzymali 16-latke i jednego z 22-latków. Niedługo potem w ręce funkcjonariuszy wpadł również drugi z mężczyzn, który uciekł w innym kierunku. Okazało się, że miał on przy sobie narkotyki i dokument należący do innej osoby. Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi, nieletnia do policyjnej izby dziecka.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie 22-latkowie usłyszeli zarzuty karne dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia działając wspólnie i w porozumieniu, dodatkowo jeden z nich odpowie za posiadanie środków odurzających i ukrywanie dokumentu. 16-latka zaś odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratora mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, natomiast nastolatka decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich została umieszczona w ośrodku wychowawczym.