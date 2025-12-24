Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Jaki fragment należy przeczytać?

Gdy po zmroku 24 grudnia ujrzymy na niebie pierwszą gwiazdkę, w wielu domach rozpocznie się wigilijna wieczerza. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która zwiastowała narodziny Jezusa. To właśnie ją, według Biblii, ujrzeli Trzej Królowie na wschodniej stronie nieba, i to ona wskazywała monarchom drogę do dzieciątka.

Zgodnie z polską, katolicką tradycją kolację wigilijną rozpoczyna wspólna modlitwa przy stole. W jej czasie należy przeczytać fragment Ewangelii św. Łukasza, dotyczący narodzin Jezusa. Później następuje łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz spożywanie postnej wieczerzy.

Pod okrytym białym obrusem stołem, układa się też wiązkę siana, a przy stole zostawia się jedno wolne miejsce, dla niespodziewanego gościa. Wspólne świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia uzupełniają prezenty, które można znaleźć pod choinką. W tym radosnym świętowaniu nie można jednak zapomnieć o tradycji i modlitwie z Pisma Świętego na Wigilię.

Pismo Święte na Wigilię. Ewangelia św. Łukasza na Wigilię - tekst ewangelii

Przed rozpoczęciem wigilijnej wieczerzy, po ujrzeniu pierwszej gwiazdki na niebie, należy przeczytać fragment Ewangelii św. Łukasza, który zamieszczamy w tym artykule.

Pismo Święte na Wigilię - tekst poniżej.

– W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. – Amen. - tymi słowami należy rozpocząć modlitwę i czytanie Pisma Świętego w Wigilię.

Ewangelia na Wigilię, 24.12.2025:

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania". – Oto Słowo Pańskie. – Chwała Tobie, Chryste."

Po przeczytaniu Pisma Świętego na Wigilię można przystąpić do wigilijnej wieczerzy.