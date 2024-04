PKW: Wyniki wyborów samorządowych. Kiedy oficjalne wyniki PKW w wyborach samorządowych 2024? Exit poll, frekwencja

Spis treści

Kiedy PKW poda oficjalne wyniki wyborów?

Punktualnie o godz. 21 zamknięto lokale wyborcze w całej Polsce, zakończyła się cisza wyborcza, a Polacy zakończyli wybieranie prezydentów, burmistrzów i radnych w wyborach samorządowych. Podano też pierwsze sondażowe wyniki wyborów exit poll opracowane przez pracownię Ipsos. Sondażowe wyniki mogą jednak różnić się nieco od oficjalnych wyników podanych przez PKW.

Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW: wizualizacja wyborów samorządowych. Tam, gdzie będzie ona potrzebna, II tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.

Na oficjalne wyniki wyborów PKW trzeba będzie poczekać przynajmniej kilkadziesiąt godzin. W poprzednich wyborach - oficjalne wyniki PKW pojawiły się w nocy ze środy na czwartek.

Wyniki wyborów samorządowych 2024. W tych województwach wygrał PiS, w tych PO

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc. - wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos. Według Ipsos, Lewica uzyskała 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc. głosów. Na inne, lokalne komitety wyborcze zagłosowało 3,9 proc. wyborców.

Wyniki exit poll wyborów samorządowych zostały przygotowane przez pracownię Ipsos na podstawie badania, które przeprowadzono w dniu głosowania przed 970 lokalami wyborczymi w Polsce. Po zakończeniu ciszy wyborczej na antenach Polsatu, TVN i TVP zaprezentowano prognozy dla sejmików wojewódzkich oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia.

Które sejmiki dla KO, a które dla PiS?

województwo zachodniopomorskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo pomorskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo warmińsko-mazurskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo lubuskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo wielkopolskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo kujawsko-pomorskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo mazowieckie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo dolnośląskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo opolskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo śląskie - KOALICJA OBYWATELSKA

województwo małopolskie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

województwo łódzkie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

województwo świętokrzyskie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

województwo podkarpackie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

województwo lubelskie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

województwo podlaskie - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wybory samorządowe 2024: frekwencja. Duże zaskoczenia

Z opublikowanego w niedzielę badania exit poll pracowni Ipsos wynika, że najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim, gdzie do urn poszło 55,7 proc., a najniższa w woj. śląskim, gdzie wyniosła 47,8 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja była w Warszawie – 57 proc.

Według badania, frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

Zgodnie z badaniem, w województwie zachodniopomorskim frekwencja wyniosła 49,3 proc. W województwie pomorskim do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych, w woj. warmińsko-mazurskim frekwencja wyniosła 51,1 proc., a woj. podlaskim 51,8 proc. W woj. lubuskim do urn poszło 50,6 proc. uprawnionych, w województwie wielkopolskim udział w wyborach wzięło 51,3 proc. wyborów, kujawsko-pomorskim 50,6 proc., a w woj. mazowieckim frekwencja wyniosła 55,7 proc. i była najwyższa w całym kraju. W województwie łódzkim frekwencja wyniosła 51,6 proc., w woj. świętokrzyskim 55,6 proc., a woj. lubelskim – 51,9 proc. W woj. dolnośląskim do wyborów poszło 48,3 proc. uprawnionych, w opolskim – 48,1 proc., zaś w śląskim 47,8 proc., co oznacza najniższą frekwencję w skali kraju. W woj. małopolskim frekwencja wyniosła 53,1 proc., a woj. podkarpackim 53,2 proc.

Ipsos opublikował także sondażowe dane o frekwencji w sześciu największych miastach. W Warszawie do urn poszło 57 proc. uprawnionych, w Gdańsku 52,3 proc., a w Katowicach – 46,4 proc. Frekwencja w Krakowie wyniosła 50,1 proc., w Rzeszowie 50,4 proc., a we Wrocławiu 48,2 proc.

Frekwencja w I turze wyborów samorządowych w 2018 r. wyniosła w skali całego kraju 54,9 proc. Wówczas największą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie do urn poszło 60,93 proc. uprawnionych. Najniższą frekwencje w wyborach samorządowych w 2018 r. odnotowano w województwie opolskim, gdzie wyniosła on 48,66 proc.

Wyniki wyborów w Krakowie. Kto wygrał?

Poseł PO Aleksander Miszalski (KKW Koalicja Obywatelska) uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa, zdobywając 39,4 proc. głosów. Drugi jest Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków Dla Mieszkańców) z 28,4 proc. głosów – wynika z sondażu Ipsos przeprowadzonego dla Polsatu, TVN i TVP.

Z sondażu exit poll wynika, że Miszalski i Gibała za dwa tygodnie spotkają się w drugiej turze wyborów na prezydenta stolicy Małopolski. Według tego badania kolejne miejsca zajęli: poseł PiS Łukasz Kmita (KW PiS) - 14,7 proc. głosów, wiceprezydent Andrzej Kulig (KWW Andrzeja Kuliga Kraków "Ku Przyszłości") - 8,3 proc., poseł Konfederacji Konrad Berkowicz (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 5,6 proc., poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz (KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga) - 2,5 proc. oraz aktywista miejski Adam Hareńczyk (KWW Zjednoczeni dla Krakowa) 1,1 proc.

Według sondażu frekwencja w Krakowie wyniosła 50,1 proc.

Wyniki wyborów w Rzeszowie. Kto wygrał?

Urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek popierany m.in. przez Platformę Obywatelską z wynikiem 45,1 proc. oraz Jacek Strojny (KW Stowarzyszenie Razem dla Rzeszowa), który uzyskał 18,6 proc., przeszli do drugiej tury wyborów - wynika z sondażu exit poll Ipsos.

Zgodnie z opublikowanym w niedzielę wieczorem sondażem exit poll trzeci wynik zdobył Waldemar Szumny (KW PiS) - 17,9 proc., a kolejne: Adam Dziedzic (KWW PSL-Trzecia Droga) - 9,7 proc., Karolina Pikuła (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) - 7,4 proc. oraz Janusz Niemier (KWW Ruch Obrony Polski) - 1,3 proc.

Według sondażu frekwencja w Rzeszowie wyniosła 50,4 proc.

Wyniki wyborów w Warszawie. Kto wygrał?

Rafał Trzaskowski (KKW Koalicja Obywatelska) wygrywa w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 59,8 proc. - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Drugie miejsce zajął Tobiasz Bocheński (KW Prawo i Sprawiedliwość) uzyskując 18,5 proc.

Według sondażu pozostali kandydaci uzyskali: Magdalena Biejat (KKW Lewica) 15,8 proc., Przemysław Wipler (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) 3,9 proc., Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) 1,5 proc., Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) 0,5 proc.

W poprzednich wyborach samorządowych, które odbyły się w październiku 2018 r. Rafał Trzaskowski również wygrał w pierwszej turze. Uzyskał wtedy 56,67 proc. głosów. Drugi wynik uzyskał Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, który otrzymał 28,53 proc. głosów.

Wyniki wyborów w Gdańsku. Kto wygrał?

Urzędująca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz popierana m.in. przez Koalicję Obywatelską uzyskała reelekcję; poparło ją 62,3 proc. wyborców – wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos.

Według Ipsos pozostali kandydaci uzyskali: Tomasz Rakowski (KW PiS) – 12,2 proc., Andrzej Pecka (KWW Wspólna Gdańska Droga 2050) – 6,6 proc., Adam Szczepański (KWW Społeczny Gdańsk) – 5,2 proc., Artur Szostak (KWW Kocham Gdańsk - Kandydaci Niezależni) – 5 proc., Mariusz Andrzejczak (KWW Mariusz Andrzejczak dla Gdańska) - 4,8 proc., Michał Urbaniak (KWW Konfederaci Bezpartyjni Polska Jest Jedna Dla Pomorza) – 3,9 proc.

Według sondażu frekwencja w Gdańsku wyniosła 52,3 proc.

Wyniki wyborów w Katowicach. Kto wygrał?

Marcin Krupa (KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa) uzyskał reelekcję na urząd prezydenta Katowic w pierwszej turze z poparciem 66,5 proc. wyborców - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Jeśli ten rezultat się potwierdzi, będzie to trzecia kadencja Krupy.

W wyścigu o fotel prezydenta Katowic oprócz urzędującego prezydenta miasta wystartowało jeszcze czterech kandydatów. Według sondażu exit poll Leszek Piechota (KW Prawo i Sprawiedliwość) otrzymał 9,7 proc., Dawid Durał (KWW Katowice 2050) 9,4 proc., Marek Strzałkowski (KWW Gaia System Młodzi Dla Przyszłości Teraz) 7,3 proc., a Jacek Budniok (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) 7,1 proc.

Według sondażu frekwencja w Katowicach wyniosła 46,4 proc.

Wyniki wyborów we Wrocławiu. Kto wygrał?

Urzędujący prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zmierzy się z kandydatką Trzeciej Drogi Izabelą Bodnar w drugiej turze wyborów prezydenckich w stolicy Dolnego Śląska – wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Sutryk według sondażu uzyskał 38,9 proc. głosów, a Bodnar 31,4 proc.

O urząd prezydenta Wrocławia ubiegali się też Łukasz Kasztelowicz (KW PiS), który według sondażu exit poll zdobył 13,7 proc. głosów, Jerzy Michalak (KW Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy") - 7,9 proc. głosów, Robert Grzechnik (KWW Konfederacja) - 4,8 proc. głosów i Grzegorz Prigan (KWW Wrocławianie dla Wrocławian) - 3,2 proc. głosów.

Według sondażu frekwencja we Wrocławiu wyniosła 48,2 proc.

Wyniki wyborów w Opolu. Kto wygrał?

Według badania exit poll przygotowanego przez Radio Opole i studentów Uniwersytetu Opolskiego w niedzielnych wyborach urzędujący prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zdobył ponad 82 proc. głosów i ma zagwarantowaną trzecią kadencję już w pierwszej turze.

Studenci Uniwersytetu Opolskiego wspólnie z regionalną rozgłośnią publicznego radia przygotowali badania exit poll obejmujące wyniki wyborów samorządowych w stolicy regionu.

Według badania urzędujący prezydent Arkadiusz Wiśniewski, który startował z własnego komitetu przy poparciu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, zdobył 82,13 procent głosów, co zapewniłoby mu wygraną w pierwszej turze i trzecią kadencję na tym stanowisku.

Reprezentujący KWW Prawa i Sprawiedliwości Michał Nowak otrzymał 10,42 procent głosów, a Ryszard Skawiński z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 7,45 procenta.

Jeżeli chodzi o wyniki do liczącej 25 miejsc Rady Miasta Opole, to KWW Arkadiusza Wiśniewskiego, z którego list startowali także reprezentanci Nowej Lewicy, otrzymał 40,64 procent głosów, przed Koalicją Obywatelską (37,48 proc.), Prawem i Sprawiedliwością (10,59 proc.), Konfederacją (5,76 proc.) oraz Trzecią Drogą (5,53 proc.).

Taki wynik może dać komitetowi Arkadiusza Wiśniewskiego aż 14 mandatów w Radzie Miasta, co oznaczałoby, że podobnie jak w mijającej kadencji klub radnych związanych z prezydentem będzie miał samodzielną większość.