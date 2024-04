Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy to mieszkanie w bloku!

Rafał Trzaskowski to jeden z czołowych polskich polityków. Jako prezydent Warszawy kandydował w wyścigu na fotel prezydenta kraju. I choć nieznacznie przegrał z Andrzejem Dudą, to jednak start w wyborach przysporzył mu sporo popularności. Teraz znów wystartował w wyborach na prezydenta Warszawy i jak wynika z pierwszych, sondażowych wyników exit poll - wygrał je ze zdecydowaną przewagą! Jako prezydent Warszawy Trzaskowski zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzą zarobki w innych miejscach - to m.in. pieniądze z uczelni czy wynajmu mieszkania. Być może nie są to ogromne kwoty, ale dla większości osób wciąż nieosiągalne. Po "kokosach", jakie zarabia Trzaskowski można by się spodziewać pięknego pałacu lub eleganckiej willi. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że Rafał Trzaskowski mieszka w zwyczajnym bloku na warszawskim Ursynowie, a jego mieszkanie wygląda... no właśnie - jak? Dosłownie oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia:

Wyniki wyborów exit poll. Rafał Trzaskowski zdecydowanym liderem

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Znane są już pierwsze sondażowe wyniki wyborów exit poll. Kto wygrał wybory na prezydenta Warszawy 2024? Według pierwszych danych zdecydowanym zwycięzcą wyborów samorządowych w Warszawie jest urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski. Na dwóch kolejnych pozycjach uplasowali się - Tobiasz Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Magdalena Biejat (Lewica). Jak wyglądają pierwsze sondaże?

Kto został prezydentem Warszawy? Wyniki exit poll:

Rafał Trzaskowski (KO) - 59,8%

Tobiasz Bocheński (PiS) - 18,5%

Magdalena Biejat (Lewica) - 15,8%

Przemysław Wipler (Konfederacja) - 3,9%

Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) - 1,5%

Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) - 0,5%

