i Autor: Starostwo Powiatowe w Radomiu

kosztowny problem

Plaga w Radomiu i okolicach. Setki opon przy drogach! Jest apel do świadków

Drogowcy z Radomia zmagają się z prawdziwą plagą. Ktoś regularnie porzuca przy drogach opony. Tylko w ostatnich dniach na drogach powiatowych znaleziono 130 sztuk. Koszt utylizacji to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych! Zapowiedziano uruchomienie fotopułapek, a drogowcy zaapelowali do świadków o informacje.