Egzotyczne kierunki już na wyciągnięcie ręki. Lotnisko w Radomiu wznawia atrakcyjne loty

W 2025 roku Radom zyskuje na znaczeniu jako ważny punkt w siatce lotów krajowych i międzynarodowych. Już od maja bieżącego roku pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych czarterów do Sharm el-Sheikh i Hurghady, dwóch popularnych egipskich kurortów. To doskonała okazja, by na wiosnę i lato zrelaksować się nad Morzem Czerwonym, ciesząc się słoneczną pogodą i rajskimi plażami.

W sezonie letnim, poza rejsami do Egiptu, wystartują także połączenia do innych ciepłych miejsc. Z Radomia polecimy do Antalyi w Turcji, Tirany w Albanii, Prewezy w Grecji oraz Larnaki na Cyprze. Te kierunki cieszą się dużą popularnością wśród polskich turystów i z pewnością będą przyciągać pasjonatów wakacyjnych wojaży.

Polskie Porty Lotnicze planują dalszy rozwój Radomia, choć nie w tak szybkim tempie, jak wcześniej zapowiadano. W planach jest także rozbudowa infrastruktury lotniskowej, w tym stworzenie bazy serwisowej MRO, a także optymalizacja kosztów, by port przynosił jak najmniejsze straty. PPL liczy także na wsparcie lokalnych samorządów, w tym Radomia oraz województwa świętokrzyskiego, co pomoże przyspieszyć rozwój portu.

– Chcielibyśmy też, żeby w Radomiu pojawiły się też mocniej tak wyczekiwane kierunki emigracyjno-pracownicze, aby zwiększyć wolumen ruchu w ciągu całego roku, a nie tylko w sezonie letnim – mówił Marcin Danił, wiceprezes zarządzającego lotniskiem PPL.

Radom, mimo że jest najmłodszym portem lotniczym w Polsce, ma duży potencjał. W 2024 roku obsłużył ponad 120 tysięcy pasażerów, a w 2025 roku PPL spodziewa się dalszego wzrostu. To wynik nie tylko nowych połączeń, ale także rosnącej liczby osób wybierających loty z tego portu.

Wkrótce poznamy szczegóły nowych tras, a już teraz wiadomo, że Radom staje się coraz ważniejszym punktem na turystycznej mapie Polski.

