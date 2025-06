Plaga w Warszawie! Krwiożercze komary atakują, ale oprysków nie będzie

i Autor: PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS, SHUTTERSTOCK

INWAZJA

Plaga w Warszawie! Krwiożercze komary tną bez opamiętania, ale oprysków nie będzie

Czają się na każdym kroku, zawsze gotowe do ataku. Żerują nie tylko na ludziach - na celowniku są też ich pupile. Komary i kleszcze opanowały Warszawę, jednak nic nie zapowiada, by sytuacja miała ulec poprawie. Chociaż owady tną mieszkańców bez opamiętania i przenoszą liczne choroby, to oprysków nie będzie!