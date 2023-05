Pobierał kebabowy haracz. Terroryzował bar od miesięcy!

i Autor: Policja, Shutterstock Kebabowy haracz! Miesiącami terroryzował obsługę lokalu. 25-latek żądał darmowego jedzenia!

W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI

Pobierał kebabowy haracz. Miesiącami terroryzował obsługę lokalu. Żądał od nich darmowego jedzenia!

Do zdarzenia doszło w lokalu z kebabami w powiecie otwockim. Jeden z mieszkańców Celestynowa groźbą i przemocą zmuszał obsługę do wydawania mu darmowych kebabów! Chłopak został zatrzymany. Usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności!