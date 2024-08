Podejrzany o zabójstwo Litwina zatrzymany! Strzelanina w Wólce Kosowskiej

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo w Wólce Kosowskiej. 42-letniego zastrzelił 37-letni Chińczyk?

Jest zatrzymanie w sprawie tragicznej strzelaniny, do której doszło 12 sierpnia, w ostatni poniedziałek w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Chodzi o zabójstwo mężczyzny, którego ciało znaleziono 12 sierpnia w bramie na głównym placu Nadarzyna pod Warszawą. Ofiara to 42-letni obywatel Litwy, a zatrzymany jest 37-letnim Chińczykiem. Warszawscy policjanci poinformowali w mediach społecznościowych o zatrzymaniu podejrzanego: "Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Czynności w toku".

Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie centrum handlowego. Potem świadkowie przewieźli rannego do Nadarzyna, gdzie zmarł

W Nadarzynie znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową. Kula przeszła na wylot. Ustalenia policji wskazały na to, że to 42-letni, który padł ofiarą strzelaniny w Wólce Kosowskiej, gdzie znajduje się znane, wielkie centrum handlowe, gdzie pracują obywatele Chin. "W poniedziałek po godz. 15.20 otrzymaliśmy informację, że w miejscowości Nadarzyn przy Poniatowskiego doszło do zgonu (mężczyzny). Na miejscu pracują policjanci" - informował PAP aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie centrum handlowego. Mężczyzna znalazł się w Nadarzynie, bo świadkowie przewieźli go tam samochodem, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W międzyczasie wezwali pogotowie, bo stan rannego pogarszał się. Mężczyzny nie udało się uratować.

Sonda Czy robiłeś kiedyś zakupy w Wólce Kosowskiej? Tak, bardzo często robiłem/am Nie, nigdy nie robiłem/am

Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej. Śledztwo w tej… pic.twitter.com/XGKPlLqHTx— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 16, 2024

Wielki Test Wiedzy o Warszawie 2024 Pytanie 1 z 44 Który z tych budynków z lat 90. nie został jeszcze zburzony? Biurowiec Aurum przy ul. Pereca Curtis Plaza przy ul. Wołoskiej Hotel Mercure w al. Jana Pawła II Biurowiec Mercury przy ul. Wołoskiej Dalej