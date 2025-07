Podpalone zwłoki na drodze, zatrzymany 60-latek. Brutalne morderstwo pod Grójcem?

Makabra pod Grójcem. W czwartek (24 lipca) wieczorem przypadkowa osoba zauważyła płonącego człowieka na drodze i natychmiast wezwała służby. Nie udało się go uratować. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że mogło dojść do brutalnego zabójstwa i próby zatarcia śladów. Do sprawy zatrzymano 60-latka.