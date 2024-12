Podróbki perfum warte 5 milionów złotych. Policjanci rozbili nielegalny handel

Na lokalnym rynku pojawiła się ostatnio duża liczba perfum z podrabianymi etykietami znanych luksusowych marek. Sprzedaż była prowadzona głównie przez Internet. Dzięki nowoczesnym technikom kryminalni namierzyli pierwszego oszusta w Warszawie. – 24-latek usłyszał zarzuty obrotu towarami z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zastosowała wobec podejrzanego dozór policji – podaje podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

To był jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Okazało się, że nielegalny towar jest wożony w busach. – Kryminalni zgodnie ze starą maksymą po nitce do kłębka ustalili, że „mobilne magazyny” oraz podejrzani będą przebywać w nocy z 13 na 14 listopada w Wólce Kosowskiej. Policjanci zdecydowali się na nocną realizację, podczas której zatrzymali kolejnych 4 podejrzanych. Byli to trzej obywatele Armenii w wieku od 27 do 33 lat oraz 34-letni obywatel Polski – wyjaśnia podkom. Domarecki.

Handlowali podróbkami luksusowych perfum. Sąd podjął decyzję

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty obrotu towarami z naniesionymi podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek. Według zebranego materiału ich przestępcza działalność była prowadzona od 2022 roku.

Policjanci zabezpieczyli 3 samochody dostawcze specjalnie przystosowane do pełnienia funkcji mobilnych magazynów, 1 samochód osobowy, blisko 8,5 tys. sztuk perfum, których szacowana wartość w przypadku oryginalnych produktów wynosiłaby 5 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 19,7 tys. zł. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, wobec 34-letniego obywatela Armenii zastosował dozór policji. Wobec reszty podejrzanych zawnioskował, do Sądu Rejonowego w Otwocku, o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Sąd przychylił się do prośby.