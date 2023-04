Policjanci rozbili gang złodziei! Kradli samochody na potęgę

Otwock. Policjanci rozbili szajkę złodziei samochodów

Mundurowi z Otwocka wspólnie ze stołecznymi policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową od miesięcy rozpracowywali szajkę przestępców. Akcja nabrała tempa w marcu bieżącego roku. - Wówczas o świcie we wsi powiatu wołomińskiego funkcjonariusze weszli do garażu, który jak wynikało z ustaleń, zajmowała grupa przestępcza. Tam zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn w wieku od 24 do 39 lat i zabezpieczyli dwa auta marki Toyota, częściowo już rozebrane, o łącznej wartości bliskiej 340 tys. złotych. Do ich utraty doszło w nocy na terenie powiatu pruszkowskiego. W tym samym czasie równocześnie policjanci zatrzymali także dwóch pozostałych ustalonych członków grupy w wieku 27 i 33 lat w pobliżu ich miejsc zamieszkania w Warszawie – mówi mł. asp. Paulina Harabin z policji w Otwocku.

Policjanci ustalili, że złodzieje kradli samochody w Warszawie i okolicach. Nie byli wybredni i zabierali auta różnych marek. Potem w specjalnie przygotowanych garażach rozbierali te pojazdy na części, usuwali z nich pierwotne numery identyfikacyjne, a następnie je sprzedawali. Każdy w grupie miał swoją rolę. Dlatego zatrzymani usłyszeli różne zarzuty. Część odpowie za paserstwo i demontaż pojazdów, kolejni za kradzieże. Sprawcy mieli specjalistyczne urządzenia do otwierania i uruchamiania samochodów.

Cios w przestępczość samochodową. Policjanci rozbili gang złodziei Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.