Łazy. Ukradli plecak z wielką kasą. W środku było 500 tys. zł

Do policji w Lesznowoli zgłosił się mężczyzna, który stracił plecak na sytuacji benzynowej. Gdy tankował swoje bmw do samochodu zakradł się złodziej i zabrał gotówkę! Na szczęście całe zajście uchwyciła kamera monitoringu. - Funkcjonariusze zajmujący się sprawą bardzo szybko zabezpieczyli nagranie z kamer monitoringu, wnikliwie je przeanalizowali i już tego samego dnia ustalili kto mógł dokonać tego niecnego czynu. Kolejnego dnia rano piaseczyńscy kryminalni złożyli wizytę obywatelowi Gruzji, który swój łup ukrył w mieszkaniu na terenie Ząbek. Funkcjonariuszom drzwi otworzył wyraźnie zaskoczony ich widokiem 43-latek, który od razu poinformował, że oprócz niego i jego koleżanki w mieszkaniu nie ma nikogo innego. To tłumaczenie nie przekonało jednak kryminalnych, którzy w jednym z pokoi, w skrzyni łóżka odnaleźli 33-latka odpowiedzialnego za kradzież plecaka i gotówki. Odzyskali również 20 tysięcy dolarów – informuje asp. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu policji. Usłyszał zarzut karny, a sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego mężczyzny na okres 3 miesięcy. Popełnione przez niego przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.