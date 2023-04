Szokująca interwencja na lotnisku. W rękach trzymał sfałszowaną wizę

i Autor: STRAŻ GRANICZNA Podróż z Bombaju do Paryża zakończyła się w Warszawie. Zatrzymano 31-letniego obywatela Indii

CZYM PODPADŁ?

Podróż 31-letniego obywatela Indii zakończyła się w Warszawie. Mężczyzna próbował z Bombaju w Indiach dotrzeć do Paryża we Francji. To jednak mu się nie udało. Zatrzymany Hindus posługiwał się sfałszowaną francuską wizą. Jego podróż zakończyła się postawieniem zarzutów karnych.