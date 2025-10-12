Podróżnik wybrał najgorsze lotniska w Europie. Polski port w ścisłej czołówce

Podróżnik Luke Patrick Hoogmoed ocenił lotnisko w Modlinie jako jedno z pięciu najgorszych w Europie.

Główne zarzuty to duża odległość od Warszawy i problemy z dojazdem, zwłaszcza w późnych godzinach wieczornych.

Niektórzy komentujący zgadzają się, wskazując na mały rozmiar lotniska, brak klimatyzacji i plagę komarów.

Czy Modlin faktycznie zasługuje na tak niską ocenę, czy może istnieją inne, lepsze opcje transportu do stolicy?

Najgorsze lotniska w Europie. Wśród nich port lotniczy w Modlinie

Lotnisko w Modlinie zostało uznane za jedno z 5 najgorszych w Europie. To subiektywna ocena znanego z Instagrama podróżnika, Luke'a Patricka Hoogmoeda, który w jednym ze swoich najnowszych wpisów pokusił się o krótką charakterystykę każdego z portów lotniczych.

W przypadku Modlina główny zarzut dotyczył znacznej odległości między lotniskiem a centrum Warszawy, a co za tym idzie problemowym dojazdem. Jak napisał na swoim profilu na Instagramie mężczyzna, jeszcze w październiku br. będzie musiał polecieć z Eindhoven właśnie do Modlina, ale ma tam wylądować o godz. 22.50. Mężczyzna przekonuje, że ostatnie połączenie do Warszawy, realizowane przez Flixbusa, odchodzi o godz. 23.15, więc będzie miał ledwie 25 minut, by dotrzeć do stolicy naszego kraju, co nazywa "okropnością".

Jego niska ocena dla lotniska w Modlina częściowo pokrywa się ze zdaniem komentujących. Jedna z użytkowniczek zgadza się z powyższymi zarzutami, dodając, że podwarszawski port jest po prostu za mały, co można odczuć szczególnie podczas sezonu, gdy staje się zatłoczony. Kobieta pisze również o braku klimatyzacji, co daje się we znaki zwłaszcza latem. Jej zdaniem kolejnym minusem Modlina są nawiedzająca lotnisko roje komarów.

- Unikam tego lotniska jak plagi - kończy swój wywód.

Są też jednak osoby, które nie zgadzają się z powyższymi zarzutami. Jedna z nich podkreśla, że z Modlina odjeżdżają też wieczorne pociągi, a do tego do Warszawy można się dostać Uberem.

Dobre wieści dla kursujących na trasie Modlin-Warszawa ma też wojewoda mazowiecki, który podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę linii kolejowej łączącej stację kolejową Modlin bezpośrednio z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin.