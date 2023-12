Makabra pod Ostrołęką. Wpadł do rzeki, rodzina zaalarmowała służby. Nie było szans na ratunek

Było około godz. 20:40 w środę, 13 grudnia, gdy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie z SMSa interwencyjnego 723 986 112. - Zgłaszający prosił o interwencję wobec ubranego na ciemno mężczyzny z czerwonym kapturem, który podróżował z okazałą siekierą w ręku - przekazała Straż Miejska.

Na miejsce natychmiast ruszyły dwa patrole straży miejskiej. Na przystanku w okolicy stacji metra „Płocka” zlokalizowali 48-latka z siekierą, który podczas legitymowania stał się wulgarny. - Czuć było od niego alkohol. Wezwani na miejsce policjanci stwierdzili, że miał we krwi ponad 2,2 promila. Był to powód zdeponowania niebezpiecznego narzędzia i odwiezienia jego posiadacza do SodON (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych - red.) - poinformowała Straż Miejska.

Numer interwencyjny

Jak tłumaczą stołeczni strażnicy, SMS interwencyjny na numer 723 986 112 to dobry sposób dyskretnego poinformowania o zagrożeniu w komunikacji miejskiej. - Po przesłaniu słowa POMOC, zgłaszający otrzyma do uzupełnienia szablon, w którym wystarczy uzupełnić dane pojazdu i rodzaj zagrożenia, by umożliwić strażnikom sprawną interwencję - wyjaśniają.

i Autor: Straż Miejska, Warszawa Podróżował autobusem z okazałą siekierą w ręku. Wystraszył pasażerów