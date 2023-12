Makabra pod Ostrołęką. Wpadł do rzeki, rodzina zaalarmowała służby. Nie było szans na ratunek

Spacery bez barier

- Można symbolicznie zażartować, dzień po zaprzysiężeniu nowego rządu, że minister sprawiedliwości będzie mógł bez barier przejść do premiera na Aleje Ujazdowskie, czy do swojego kolegi na aleję Szucha, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski pozwolił sobie na polityczny żarcik.

Zasypują przejścia podziemne na placu Na Rozdrożu

Urzędnicy zebrali się na pl. Na Rozdrożu, gdzie Strabag - przy okazji gruntownej przebudowy - zakończył właśnie zasypywanie dwóch przejść podziemnych. Docelowo znikną wszystkie trzy a w ich miejscu pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. - To systematyczne likwidowanie barier architektonicznych – uzasadnił wiceprezydent.

Plan zasypania miasta z PRL-u

Urzędnicy mają wielki plan zasypywania miasta z czasów PRL. Zniknąć ma podziemny labirynt przy Głównym Urzędzie Statystycznym (gdzie dziś funkcjonuje giełda komputerowa), przejście między hotelem Novotel a Rotundą pod rondem Dmowskiego i to pod Marszałkowską przy Złotej. - Gdy powstanie przebudowany plac Centralny, w miejscu tunelu powstanie przejście naziemne. To pod ziemią będzie niepotrzebne – stwierdza Michał Olszewski.

Zlikwidują tunel drogowy pod Marszałkowską

Lada dzień zacznie się też likwidowanie tunelu drogowego dla samochodów pod Marszałkowską. Ratusz ma już formalną zgodę na zasypanie przejazdu na ul. Złotej.

