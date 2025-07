Pogrzeb gen. Waldemara Skrzypczaka w Warszawie. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Pogrzeb gen. Waldemara Skrzypczaka. Państwowe pożegnanie na Powązkach

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się msza żałobna, po której nastąpiło odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Urna z prochami generała Skrzypczaka spoczęła na podwyższeniu okrytym czerwonym materiałem, otoczona wieńcem z czerwono-białych kwiatów i biało-czerwoną wstęgą. Pogrzeb miał charakter państwowy, co podkreślało zasługi zmarłego dla Polski.

Kto pożegnał generała? Ważne osobistości na uroczystości

Wśród żałobników obecni byli najważniejsi dowódcy wojskowi, przedstawiciele MON, a także Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz Marian Banaś. Mszę prowadził biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Generała Skrzypczaka żegnali również generał Rajmund Andrzejczak i generał broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. W czasie uroczystości głos zabrali m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i gen. bron. w stanie spoczynku Dariusz Łukowski z BBN.

Obok urny umieszczono poduszki z odznaczeniami gen. Skrzypczaka: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.

Żal i wspomnienia. Słowa pożegnania od Kosiniaka-Kamysza

Śmierć generała Skrzypczaka wywołała falę wspomnień i wyrazów żalu. Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, w swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) napisał:

„Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm — te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną”.

Kim był generał Waldemar Skrzypczak?

Generał Waldemar Skrzypczak był postacią powszechnie znaną w polskiej armii i przestrzeni publicznej. Pełnił funkcję Dowódcy Wojsk Lądowych w latach 2006-2009, brał udział w misji w Iraku, a w latach 2012-2013 był wiceministrem obrony narodowej ds. modernizacji. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w debacie publicznej, komentując i analizując bieżące wydarzenia, szczególnie te związane z sytuacją na Ukrainie.