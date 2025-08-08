Maciej Mindak był znanym i lubianym specjalistą w branży nieruchomości. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki regularnym występom w programach telewizyjnych, takich jak „Mieszkanie na miarę” w TVN Style, „House Hunters − Poszukiwacze domów” w HGTV czy „Dzień Dobry TVN”. Ekspert pojawiał się również w serwisach informacyjnych TVN24 i TVN CNBC, gdzie z zaangażowaniem i przystępnością wyjaśniał zawiłości rynku mieszkaniowego.

W poniedziałek (4 sierpnia) media obiegła tragiczna wiadomość o jego śmierci. Zmarł nagle w wieku 38 lat.

− Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak − ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę − poinformowała w oświadczeniu rodzina zmarłego.

Jak potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Wołominie, Maciej Mindak zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym: − Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w nocy 22 lipca 2025 roku w Wołominie na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Legionów. W tym wypadku Maciej Mindak doznał masywnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł w dniu 23 lipca 2025 roku − przekazała „Super Expressowi” prokurator Karolina Staros.

W piątek (8 sierpnia), dwa tygodnie po tragicznym wypadku, w którym stracił życie 38-letni ekspert TVN, odbył się pogrzeb. Rodzina i przyjaciele zmarłego zebrali się w Antoninowie. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:30. Po pożegnaniu urna z prochami Macieja Mindaka została złożona w kolumbarium na miejscowym cmentarzu.

Maciej Mindak miał w tym roku obchodzić swoje 39. urodziny - przypadały na 17 września. Jego śmierć pozostawiła głęboki ślad wśród rodziny, przyjaciół, współpracowników oraz licznych widzów, którzy doceniali jego wiedzę i serdeczne podejście.