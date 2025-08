Pogrzeb pana Anatola. Poruszające słowa Adriana Galbasa. "Ksiądz oszukał i zamordował bezbronnego"

Pogrzeb pana Anatola. Abp Adrian Galbas przeprasza

Organizacją pogrzebu i pochówku pana Anatola zajęła się Archidiecezja Warszawska. 68-letni mężczyzna padł ofiarą brutalnej zbrodni, do której doszło 24 lipca w Lasopolu pod Grójcem. Ostatnie pożegnanie pana Anatola rozpoczęło się w sobotnie przedpołudnie w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Sanktuarium św. Faustyny) na warszawskiej Woli. Poprowadził ją metropolita warszawski abp Adrian Galbas, od początku głęboko poruszony tym, czego miał dopuścić się ksiądz z jego diecezji.

Podczas uroczystości abp Adrian Galbas przeprosił zmarłego i wiernych za zbrodnię i dodał, że pamięć o tym koszmarze długo nie przeminie. Przestrzegł też kapłanów przed chciwością apelując, aby służyli życiu.

Adrian Galbas. "Nie przestajemy być wstrząśnięci"

Metropolita warszawski przyznał, że choć od tamtego wydarzenia minął tydzień, to nie minęło przerażenie i szok. - Nie przestajemy być tym wstrząśnięci - powiedział abp Galbas.

Arcybiskup podziękował kapłanom za ich obecność podczas uroczystości. - Wiem, że jest wam ciężko. Wszyscy jesteśmy przybici, przygnieceni, zmasakrowani (...) wiemy, iż pamięć o tym koszmarze długo nie przeminie. Ludzie będą latami opowiadać, że była tak zbrodnia, że ksiądz oszukał i zamordował bezdomnego i bezbronnego człowieka - mówił abp Galbas. Dodał, że choć wielu duchownych „prowadzi święte i gorliwe życie”, to jednak „natura zła jest taka, że jest ono bardziej widoczne i bardziej krzykliwe”.

Galbas o panu Anatolu. "Miał dobroć, świadomość wiary"

Wspominając Anatola powiedział, że był on człowiekiem niezwykłym „nie przez to, co miał, ale przez to, kim był”. - Choć nie miał własnego domu, miał coś czego nie sposób kupić ani zdobyć - dobroć, świadomość wiary - mówił abp Galbas. Wspomniał też, że Anatol nie tylko nosił przy sobie Pismo Święte ale także je znał. Metropolita zwrócił uwagę, że przez lata służył on innym jako wolontariusz i pomagał tym, którzy tak jak on żyli w kryzysie bezdomności.

Abp Galbas zaapelował, aby to, co się stało, zaowocowało nawróceniem serc kapłanów. - Niech nas to zjednoczy z Chrystusem, zjednoczy w gorliwości, w życiu świętym – powiedział abp Galbas. - Nie uważajmy się za lepszych od naszego brata Mirosława, ale każdego dnia służmy życiu - dodał abp Galbas. - Mamy prawo umieć słabe dni, ale nie mamy prawa odreagowywać tego na ludziach, zwłaszcza na bezbronnych. I uważajmy na „żądzę pieniądza, na chciwość i pazerność - wskazał.

Wstrząsające szczegóły zbrodni

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał Mirosław M., proboszcz parafii w Przypkach koło Tarczyna. Z ustaleń śledczych wynika, że między duchownym a ofiarą doszło do sprzeczki w samochodzie. W pewnym momencie proboszcz miał sięgnąć po siekierę i zaatakować nią swojego znajomego. Następnie, według prokuratury, miał podpalić ofiarę, gdy ta jeszcze żyła.

W tle zbrodni ma być umowa darowizny nieruchomości. Pan Anatol miał wcześniej przepisać swoje lokum na rzecz księdza. Proboszcz zobowiązał się dożywotnio zadbać o 68-latka i w zamian za darowiznę załatwić mężczyźnie, który nie miał stałego miejsca zamieszkania, jakieś lokum. Konflikt miał dotyczyć wyboru miejsca zamieszkania dla bezdomnego. Według śledczych, podejrzany przyznał się do winy i wyraził skruchę.

