"Wypuścił powietrze i szedł na dno". Dramatyczna akcja ratunkowa

Policjant z Mszczonowa uratował życie człowieka! „Odholował go do liny z bojami”

Sierż. Paweł Nietrzebka wraz z rodziną spędzał urlop w Kemerze w Turcji. Podczas pływania w morzu, zauważył tonącego mężczyznę, który błagał o pomoc, a po chwili zniknął pod wodą. Policjant bez wahania zanurkował i zauważył, jak mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno.

– Policjant zanurkował, by wyciągnąć mężczyznę na powierzchnię. Gdy już na niej byli, mężczyzna uwiesił się na policjancie i pociągnął go pod wodę. Funkcjonariusz oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce oplatając je linami tak, aby głowa znajdowała się nad powierzchnią – słyszymy od st. sierż. Patrycja Sochacka z policji.

Kiedy mężczyzna uspokoił się policjant postanowił sprowadzić pomoc, cały czas obserwując poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony na brzeg, gdzie została mu udzielona pomoc. Gdyby nie obecność policjanta na plaży, człowiek straciłby życie i utonąłby w morzu.

Paweł Nietrzebka jest z wykształcenia ratownikiem medycznym, a od 30 lat ma też uprawnienia ratownika wodnego.